◇プロ野球セ・リーグ中日5ー2巨人（21日、バンテリンドーム）先制点を奪いながらも、逆転負けとなった巨人。阿部慎之助監督は初回に2点を取ったあと、後続がピッチャーゴロを含む、内野ゴロ3本に倒れたことについて苦言を呈しました。「初回のあの2、3塁で1点も入らなかったからね。1点でも、もう1点でも取れてたら、流れが･･･あそこで切れちゃったな、流れが」先発の田中将大投手については「いつも立ち上がりはよくないんだけ