世界的俳優ジョニー・デップ（６２）の愛犬が散歩中に逃げ出し、羊２頭をかみ殺してしまった。複数の英国メディアが２０日、大きく報じた。デップは元妻アンバー・ハードとの泥沼離婚劇で?ＤＶ夫?のレッテルを貼られ、映画「ファンタスティック・ビースト」を降板してからは事実上、ハリウッドから干されたような状態だった。２２年にアンバーとの名誉毀損裁判で勝訴し、来年ペネロペ・クルスとの４度目の共演となる映画でハリ