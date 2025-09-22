もはや上昇気配なし…。広島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）も２―７で大敗し、５連敗となった。先発・常広が序盤から相手打線に捕まり、３回までに７安打を浴びて７失点（自責６）。早々と勝負を決められた新井貴浩監督（４８）は「（常広は）ちょっとシュート回転が多かったかな。シュート回転して甘くなったボールはやっぱり一軍のバッターは見逃してくれない。経験したことを次につなげてほしい」と、不本意な結果となった右