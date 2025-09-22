◆陸上 静岡県高校新人大会 第２日（２１日・草薙総合運動場陸上競技場）女子３０００メートルでは、古川真子（日大三島２年）が前日の１５００メートルに続き、２日連続大会新で２冠。同２００メートルで近藤柚奈（沼津東１年）が２４秒８５で、前日の１００メートル＆４００メートルリレーと合わせて３冠を達成した。予定よりちょっと早めのスパートだった。女子３０００メートルで古川が残り１周半からペースを上げた。「