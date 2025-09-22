◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終目北洋大４―１旭川市大（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）今秋限りでの休部が決まっている北洋大は４―１で旭川市大を下し、最終戦を白星で飾った。北洋大が意地で白星をもぎとった。３点リードの９回１死一、三塁。最後の打者を併殺に打ち取り、１９９９年秋の１部初参戦から一度も最下位に沈むことなく、３位で最後のリーグ戦を終えた。ベンチ入り選手はわずか１３人。体