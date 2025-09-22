◆パ・リーグ楽天２―８西武（２１日・楽天モバイル）一番に浮かんだのは、喜びではなく感謝の気持ちだった。西武・隅田は６回５安打２失点で、プロ４年目にして初めて１０勝目に到達。昨季まで３年連続１０敗を喫していただけに「実感はないけど、こんなにたくさん負けてきたけど使ってくれた監督やコーチに感謝したい」と照れたように笑った。８月９日の楽天戦で９勝目を挙げた後、４試合足踏みが続いた。人知れず苦悩の日