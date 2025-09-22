国民スポーツ大会出場を控えるサッカー少年男子静岡県選抜が２１日、磐田市内で常葉大と練習試合（３０分×３）を行った。２、３本目に失点して０―２で敗れたものの、体格で勝る大学生相手に決定機も何度かつくり、岡本淳一監督（４７）は「いいチームになってきています」と手応えを口にした。中心はＵ―１７日本代表でもあるボランチ・小枝朔太郎主将（磐田Ｕ―１８）だ。中盤でボールを奪って攻撃を展開。この日は前線に攻