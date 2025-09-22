◆陸上 静岡県高校新人大会 第２日（２１日・草薙総合運動場陸上競技場）男子４００メートル障害で榎本ジョシュア（浜松開誠館２年）が５２秒９５をマークし、従来の大会記録（５３秒２６）を２０年ぶりに更新し、初優勝を飾った。追い風に乗ってホームを駆け抜けた。男子４００メートル障害で榎本が、自己ベストの５３秒５６を０秒６１も上回る大会新で初Ｖだ。「記録は意識してなかったけど、５２秒台は出したかった」。２