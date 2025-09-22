◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終目東農大北海道９―２函館大＝７回コールド＝（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）東農大北海道が函館大を９―２の７回コールドで下し、１０連勝で２季連続３９度目の優勝を果たした。主将の３番・中沢空芽（くうが）三塁手（４年＝東海大甲府）が２ランを含む３安打３打点と大暴れし、札幌学生野球連盟代表との明治神宮大会代表決定戦（１０月１２〜１４日、札幌円山）進出を決め