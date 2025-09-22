ウクライナ戦争で衛星からの画像がピンポイント攻撃に活用されたように、今や宇宙は新たな「戦闘領域」になっている。防衛省は航空自衛隊に宇宙作戦隊を設けたが、宇宙覇権を争う米中ロの大国からは遅れている。その「理想と現実」を専門家が解説する。【青木節子/千葉工業大学特別教授】＊＊＊【写真を見る】ベンチャーで宇宙に進出するアイサイ社今日の安全保障では、宇宙とサイバー空間は、陸海空に続く新たな「戦闘領域