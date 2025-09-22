「1人分作るだけで5000万円」ノーベル賞受賞者の山中伸弥氏が理事長を務める京都大学iPS細胞研究財団と伊藤忠商事が「マイiPS細胞」を安く作るための専用キットを販売すると日経新聞が報じたのは9月5日のことである。新聞の1面で大きく扱っているほどだから重大事に違いないが、そもそも「マイiPS細胞」とは何なのか。専用キットを発売することは何を意味するのだろうか。【写真】「iPS細胞キット」って？実物を見るさっそく