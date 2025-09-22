堂安律を擁するフランクフルトは現地９月21日、ブンデスリーガの第４節でウニオン・ベルリンとホームで対戦。３−４で敗れてリーグ戦２連敗となった。堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始９分、イリヤス・アンサに強烈なミドルを突き刺されて先制を許すと、32分にもオリバー・バークにゴールを決められて追加点を献上。45＋３分にはナタニエル・ブラウンの得点で１点を返すも、１−２のビハイ