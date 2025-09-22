２１日の阪神１１Ｒ・神戸新聞杯をエリキングで制し、川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝が史上６人目、現役では４人目となるＪＲＡ重賞１５０勝（うちＧ１・２９勝）を達成。「１５０勝まで重賞を勝たせていただけたことは本当にありがたく思います。一頭一頭の積み重ねで、これだけの勝ち鞍まで、素晴らしい馬に乗せてもらえていることを心から感謝しています。また、一つ一つ求める仕事の結果を積み重ねていかないといけ