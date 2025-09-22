「新馬戦」（２１日、中山）１番人気に支持されたフロレセール（牝２歳、父レイデオロ、母クレアドール、美浦・辻）が好スタートを決めて主導権を握ると、前半５Ｆ６４秒２の超スローペースに持ち込み悠々と逃げ切った。ルメールは「スタートが良くて、マイペースで。（道中は）ずっと物見をしていた。距離は問題ないし、もう少し長くても大丈夫。いい感じ」と余力たっぷりの勝利を評価した。