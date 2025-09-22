22日のロッテ戦（エスコン）に5年目で初の中4日で先発する日本ハム・伊藤が「いつも通りやるべきことをやるだけ。自分の責務を全うするだけ」と意気込んだ。逆転優勝へ残り8試合で1敗も許されない状況で、優勝争いがもつれた場合、最大3試合の登板を想定しての策。17日の楽天戦では左足甲に打球が直撃したが「そこの心配はいらない」と力強かった。