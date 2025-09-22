「新馬戦」（２１日、中山）２番手で運んだ７番人気のナリノシャーウッド（牡２歳、父マインドユアビスケッツ、母ナリノメジャー、美浦・田村）が、３角先頭の積極競馬で押し切った。岩田望は「３角で１頭になったところで幼さを見せたが、直線で走る方に気が向いたら真面目に走ってくれました。まだ緩いし、これからの馬です」と将来性を評価する。田村師は「もう少し短い距離がいいかもと思っていたけど、距離をクリアでき