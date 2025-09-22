「新馬戦」（２１日、阪神）ゲートの出が悪く、後方３番手を進んだ８番人気のバークシャーシチー（牡２歳、父モズアスコット、母マートンパーク、栗東・牧田）が、直線外から力強く脚を伸ばして差し切った。高杉の負傷で代役を務めた松若は「直線はいい伸びでしたね。まだ緩さが残っているなかでこの決め手ですから、これから良くなればもっと脚を使えるようになると思います」と絶賛。牧田師は「実戦に行って良かった。緩さ