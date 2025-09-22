右脚負傷でファームでの調整を続けてきたソフトバンク・柳田が、きょう22日のオリックス戦で1軍に合流する。この日は2軍阪神戦が行われたタマスタ筑後に姿を見せず、独自調整を行った。松山2軍監督は「本人の意思を優先する立場でもあるので。そこは1軍と彼で決まっていく」と話した。4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に受け「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」の診断で離脱が長引いていた。8月29日の2軍広島戦で実戦復帰し、