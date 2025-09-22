中日５―２巨人（セ・リーグ＝２１日）――中日は一回に上林がソロ、二回に石伊が逆転２ランを放ち、六回に細川の適時三塁打などで突き放した。大野は自己最多タイの１１勝目。巨人は田中将が踏ん張れず。六回途中でノックアウトされた巨人の田中将はベンチに座り、しばらく顔を上げることができなかった。「非常に大事な試合でこういう投球しかできなかった。本当にフラストレーションがたまる日になった」。生命線となる直球