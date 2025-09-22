「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）女傑が健在をアピールだ。１番人気のレガレイラが宝塚記念１１着の悪夢を吹き飛ばず快勝劇で重賞３勝目。天皇賞・秋（１１月２日・東京）への優先出走権を獲得した。２着には２番人気のドゥラドーレスが入り、兄妹でのワンツーフィニッシュとなった。後方から直線で追い上げた４番人気のヨーホーレイクが３着に食い込んだ。復権への確かな一歩を踏み出した。前走の宝塚記念で１１着に