タレント坂下千里子（49）が21日までにインスタグラムを更新。女優二階堂ふみ（31）との結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）とのツーショット写真を披露した。坂下は「新婚さん幸せオーラダダ漏れ」とコメントし、カズレーザーとのツーショット写真を投稿した。続けて「かずさん、ご結婚おめでとうございます#happy#新婚#おめでとう#おめでとうございます」と祝福を伝えた。この投稿にフォ