タレントあびる優（38）が21日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。あびるは「私は元気です」と近況を報告し近影を投稿した。あびるは、胸元をあらわにしたどアップの動画や写真をアップ。二の腕や手首等にタトゥーが見られた。あびるは続けて「PS、顔まわり前髪ちょっと切りました（ザ、自己満足、笑）久しぶりの投稿がすっぴんごめんなさい」とコメントを記した。この投稿にフォロワーからは「すっぴんでも十分に可愛いす