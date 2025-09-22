大会8日目（9月20日）の女子20km競歩で、女子競歩の歴史が塗り替えられた。藤井菜々子（26、エディオン）が1時間26分18秒の日本新記録で3位。五輪を含めても女子競歩初のメダルを獲得した。藤井にとって嬉しかったのは、今大会で代表レースを退くことを表明していた岡田久美子（33、富士通）と一緒に歩いたこと。岡田は藤井が今年2月に更新する前の日本記録保持者で、世界陸上6大会連続代表と女子競歩を牽引してきた。藤井も岡田の