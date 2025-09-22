タレントの木梨憲武（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。東京・帝京高時代の部活仲間や、当時の監督で恩師の古沼貞雄さんと同窓会を行ったことを報告した。木梨は「帝京高校サッカー部昭和54年全国高校サッカー選手権大会優勝同期メンバー！！」と書き出し、旧友や恩師との集合写真をアップ。「2025、暑い秋、古沼先生とともに学芸大学前、中華で再会！！レギュラー・補欠、もめず大宴会！！あれから45年、誰か分からず3