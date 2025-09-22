今季53号で刻まれた新記録米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放つなど、3打数1安打1打点で7-5の勝利に貢献した。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップタイに浮上。また新たな記録も生まれた。5-4で迎えた6回、大谷は右腕ペゲーロが投じた外より高め99.9マイル（約160.7キロ