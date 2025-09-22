◆フィギュアスケート東京選手権最終日（２１日、東京・辰巳アイスアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の佐藤駿（エームサービス・明大）が１４８・８１点をマークし、合計２４４・１０で優勝した。冒頭で４回転ルッツに挑戦も転倒。その後もトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の回転が抜けるなど、ミスが相次ぎ「悔しい結果になった。フリーは通し練習ができていなかったので、それが本番で出