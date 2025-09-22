◆全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選▽第２地区１回戦茨木３８―５履正社（２１日・門真西高）高校野球の名門・履正社で今春創部したラグビー部が２１日、花園予選初戦で茨木に５―３８で敗れた。大半がラグビーで推薦入学した１年生のみで挑んだが、前後半３本ずつ計６トライを奪われ完敗。前半２５分には、中学時代に大阪府スクール選抜だったＳＯ浮田圭悟主将のキックパスから、ＷＴＢ葭谷サマーフィールド翔が公