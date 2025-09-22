◆第３４回北海道支部秋季リーグ戦（２１日、岩見沢市栗沢球場） ▽第３節札幌北広島ボーイズ５―３札幌豊平ボーイズリーグ戦４試合が行われた。札幌北広島ボーイズは帰山夕雅投手（２年）が６回２／３を３失点に抑え、札幌豊平ボーイズを５―３で破った。初の完投こそあと１人のところで逃すも、３番打者としても３安打２打点と投打に渡る活躍で、チームを連勝へと導いた。札幌豊平ボーイズはダブルヘッダーの２試合目で札幌