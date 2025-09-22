２１日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）は、クリソベリル産駒の初年度産駒となる珍名馬ボクマダネムイヨ（牡、栗東・東田厩舎）が直線で抜けだし、２着に７馬身差の圧勝劇を演じた。勝ち時計は１分５６秒８。１０００メートル通過が６７秒３の超スローペースも２、３番手で折り合い、そのまま直線へ。西村淳の左ムチ一発でトップスピードに入ると後続を引き離した。ファンの眠気も覚ます快勝に「ゲートの中まで