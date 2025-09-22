「東京２０２５世界陸上」が２１日に最終日を迎え大団円の中、閉幕した。アスリートたちの数多の記録、記憶で彩られた今大会。その舞台裏では、実況したアナウンサーの“異変”も見受けられた。放送したＴＢＳでは２８年ぶりに女性アナウンサーが実況を担当。ジェンダー平等が重んじられる昨今、“スポーツ実況は男性アナ”というイメージも変わりつつある。今大会でＴＢＳは、４人の女性アナを実況担当に起用。１４日に行われ