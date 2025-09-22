Ｊ１清水エスパルスは２１日、アウェー・京都戦から一夜明け帰静。中２日で迎えるホーム・浦和戦（２３日）に向け三保で調整した。今夏加入後初の古巣戦を迎えるＦＷ高橋利樹（２７）が４月以来の３連勝に導く“恩返し弾”に意欲を見せた。約２か月前まで着ていた赤いユニホームに牙をむく。高橋利は「自分の力を証明したい。点を取って（浦和の）サポーターが静かになるのを狙いたい」と宣言した。前線からの守備と決定力を評