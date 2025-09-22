◆パ・リーグ日本ハム７―２ロッテ（２１日・エスコンフィールド）捕手のサインに２度うなずき、自慢の直球を投げ下ろした。日本ハム・福島蓮投手（２２）は５回２死一塁、寺地を中飛に仕留め、表情を変えずにマウンドを降りた。５回５安打２失点で５勝目を挙げ、チームは首位・ソフトバンクに２・５差に接近。「２回以降は毎回出塁を許し、結果的には納得いかない」と５回降板を悔やんだが、開幕から無傷の５連勝として開幕６