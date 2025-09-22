北海道学生野球連盟が、来春から２部リーグを廃止し、１部制でリーグ戦を開催する方針であることが２１日、分かった。今秋は１部６、２部２の計８大学で実施。１部の北洋大休部に伴って今秋２部優勝の室蘭工大が昇格すると、２部が帯広畜産大のみになるため、来春は最大７大学で全日本大学選手権出場権を争う。また、現４年生が抜けると選手数が５人となる旭川市大が来春までに部員を確保できない場合は、６大学で開催する可能