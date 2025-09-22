◆米大リーグホワイトソックス２―３パドレス（２１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが２１日（日本時間２２日）、ホワイトソックスに勝って、この時点での地区首位・ドジャースとのゲーム差を「３・５」に縮めた。ドジャースの地区優勝へのマジックは「３」のまま。あす２２日（同２３日）の優勝決定はなくなり、最短での優勝決定は大谷翔平投手（３１）が先発する２３日（同２４日