頭突き、夜の大運動会、ネコハラ、ごめん寝…。猫飼いならおもわず「あるある」？延べ約20匹の猫と暮らしてきたイラストレーターがゆる〜くお届けする猫観察漫画。ご飯の時間にニャーニャー鳴くので急いで準備したら、食べない。お尻をフリフリしていたから「跳ぶのかな」と思ったら、跳ばない。気が変わったの？それともわざと…？今回はそんな、猫の「するする詐欺」です。絵・構成＝杉崎アチャ第9回「軽やかに主をあざむく猫