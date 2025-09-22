サッカーのスペイン1部リーグで、ホームのアトレチコ・マドリード戦に先発したマジョルカの浅野拓磨（中央）＝21日、パルマデマジョルカ（ロイター＝共同）サッカーのスペイン1部リーグで21日、マジョルカの浅野拓磨はホームのアトレチコ・マドリード戦で3試合ぶりに先発し、後半23分までプレーした。試合は1―1で引き分けた。（共同）