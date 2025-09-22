歌手の藤あや子（64）が21日、自身のブログを更新。デビュー36周年を迎えたことを報告した。藤は「デビュー日1989年9月21日『おんな』という作品でデビューしました」と報告し「あれから36年という歳月が流れたくさんの喜びや悲しみを経験しました」とつづった。続けて「最愛の両親心強いスタッフ出会った多くの大切な人との別れは今でも心が痛みます今こうして振り返ると目まぐるしい時代を必死にかけ抜けてきました」と