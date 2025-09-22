白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。毛柄に関わる遺伝子は100個以上子猫はなぜ一緒に生まれたきょうだいなのに毛柄が違うのだろうと不思議に思うかもしれません。きっとそ