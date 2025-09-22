NGT48の鈴木凛々花（16）が10月いっぱいでグループを卒業、芸能界を引退する。新潟市出身で22年に3期生として加入。24年の第6回AKB48グループ歌唱力NO・1決定戦決勝大会に進出するなど、得意の歌や、独特なキャラクター生かして存在を示してきた。3年間のアイドル活動を振り返った。【取材・構成斎藤慎一郎】◇◇◇−卒業を8月27日の劇場公演で発表「実は2年くらい前から卒業は考えていて、自分の中では整理が