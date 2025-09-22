櫻坂46が開催した『5th TOUR 2025 "Addiction"』は、紛うことなきグループの“最高地点”を示すツアーだった。それはツアーファイナルの舞台となった櫻坂46にとって初の京セラドーム大阪に、坂道グループ史上最大規模となる東京ドーム3DAYSというキャパシティだけでなく、パフォーマンスとしても圧倒的な気迫と熱量を放つライブだったからだ。 （関連：【動画あり】櫻坂46のMV、芸術