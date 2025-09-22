男子棒高跳びを世界新の6メートル30で制し、婚約者と抱き合うデュプランティス(C)Getty Images「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）は9月21日に閉幕した。大会を象徴する存在となったのが、男子棒高跳びを6メートル30の世界新記録で制したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）だ。【写真】つけ麺を婚約者から「あ〜ん」してもらうデュプランティス（6枚目）デュプランティスは9月15日に行われた同種目決勝で、自ら