異次元の活躍を続ける大谷(C)Getty Imagesレギュラーシーズンの終盤に入り、大谷翔平（ドジャース）の規格外なパフォーマンスが衝撃を生んでいる。現地時間9月20日に行われた本拠地でのジャイアンツ戦で2試合連続となる53号アーチを放った大谷は、メジャーでのキャリアハイに1本差と肉薄。さらに今月16日に到達した前人未到の「シーズン50-50（50本塁打、50奪三振）」も「53-50」にまで伸ばした。【動画】打たれた投手が諦め