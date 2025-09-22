（写真：ふじよ／PIXTA）【ランキングを全部見る】｢就活生に人気が高い会社｣男女別ランキング「就活生1.4万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』」「就活生1.4万人が選ぶ業界別『人気企業ランキング』」に続いて、今回は属性別（男・女・文・理）の人気企業ランキングを紹介する。人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続くなか、2026年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。調査対象は、就職サイト「ブン