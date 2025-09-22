◇明治安田Ｊ２リーグ第３０節札幌２―１徳島 （２０日・鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）出場停止が４人いた徳島戦だったが、ボランチに入った木戸が技術の高さと視野の広さで良さを出すなど、若手が成長を見せた。初めて１トップに入った白井が反転気味に頭で決めた先制点は、シュート感覚が高くないと決められないもの。これまではチャンスの際にイメージが少し足りておらず、難しい状態でシュートを