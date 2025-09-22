◆パ・リーグ日本ハム７―２ロッテ（２１日・エスコンフィールド）日本ハムは２１日のロッテ戦（エスコン）を７―２と快勝。連勝で貯金を今季最多タイの２６とし、敗れた首位ソフトバンクに２・５ゲーム差と迫った。「３番・右翼」でスタメン出場した水谷瞬外野手（２４）は、初回に約１か月ぶりの先制１２号２ラン。３番に座った２０日の同戦から、２戦連続で初回に先制打を放った。連勝で直接対決を落としたダメージも払拭（