◆米大リーグオリオールズ―ヤンキース（２１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ヤンキースのＧ・スタントン外野手が２１日（日本時間２２日）、敵地のオリオールズ戦で出場時間１分で途中交代した。スタメンを外れていたスタントンは１―１の７回２死二塁で代打で登場。敵地スタジアムの一部から歓声が上がったが、オ軍ベンチは即申告敬遠を選択。ボルピが代走に送られた。スタント