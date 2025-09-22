9月21日、川田将雅騎手（栗東：フリー）は11R・神戸新聞杯（G2）でエリキングに騎乗し1着となり、JRA重賞レース通算150勝を達成した。【神戸新聞杯】エリキングが復活V…2着にショウヘイ「心から感謝しています」川田将雅騎手コメント「150勝まで重賞を勝たせていただけたことに本当にありがたく思いますね。1頭1頭の積み重ねで、これだけの勝鞍まで、素晴らしい馬に乗せて貰えていることを心から感謝してます。また、ひとつひと