9月21日に行われたWIN5は1万3487票的中で、4万4190円の払戻しとなった。阪神競馬場で行われた菊花賞トライアル・神戸新聞杯は、エリキングが復活V。本番への優先出走権を獲得した。また、中山競馬場で行われたオールカマーはグランプリホース・レガレイラが力を見せた。【神戸新聞杯】エリキングが復活V…2着にショウヘイ堅調な結果に収まる1レース目中山9R木更津特別ヒシアマン単勝1番人気2レース目阪神10Rムーンライトファ