主人公・ヒマ子さんは、嫉妬深い彼氏と付き合っています。今日は休日。ヒマ子さんは、夕方まで思う存分寝ていました。そのため、彼氏からの連絡に気づきませんでした。すると、浮気を疑われてしまいます…。著者・ヒマ子(@himako_2nd)さんの実体験を元に描いた漫画作品『カップルでGPS入れて消すまで事件』をダイジェスト版でごらんください。 ©himako_2nd ©himako_2nd ©himako_2nd