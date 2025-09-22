オリックスは21日、西川龍馬外野手（30）が20日に福岡市内の病院を受診し、右脛（けい）骨骨折の診断を受けたと発表した。20日ソフトバンク戦の5回に自打球を当て、直後の守備から途中交代していた。今後は患部の状態を確認しながら、リハビリなどに取り組む予定。20年に自打球で左脛（けい）骨骨折した頓宮が実戦復帰まで約3カ月を要した前例もあり、今季中の復帰は絶望的となった。西川は目下リーグトップの打率・310。96試